Гоген Солнцев сменил имидж и выложил фото в женских образах

Российский шоумен Гоген Солнцев удивил поклонников своим новым имиджем — 39-летний артист выложил в своём Instagram фотографии, на которых запечатлён в откровенно женственном образе.
Так, некоторое время назад Солнцев опубликовал в социальной сети снимок, на котором с ним работает визажист. В прикреплённом посте шоумен порассуждал на тему того, как «подогнать» не совсем подходящее по оттенку тональное средство к натуральному цвету лица.
В понедельник, 24 августа, артист выложил фото, на котором он предстал в образе блондинки с ярким макияжем. В руках Солнцев держит бокал шампанского,
Ценнейшее в жизни, что мы все отдаём — это наше время. Мы ежедневно отдаём секунды, минуты, года, но оно никогда не вернётся к нам назад! — написал Солнцев в Instagram.
Однако фанаты шоумена неоднозначно отнеслись к его внешности. Кто-то даже посоветовал Солнцеву «сменить пол и не мучиться». Были и те, кто рекомендовал артисту «найти нормального мужика и жить счастливо».
Ранее NEWS.ru писал, что Солнцев опубликовал новый снимок. На нём он запечатлён в бассейне на крыше отеля с неизвестной немолодой брюнеткой.
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