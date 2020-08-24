Гоген Солнцев сменил имидж и выложил фото в женских образах

https://static.news.ru/photo/9ab37a40-e606-11ea-8d02-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/solntcev

Российский шоумен Гоген Солнцев удивил поклонников своим новым имиджем — 39-летний артист выложил в своём Instagram фотографии, на которых запечатлён в откровенно женственном образе.

Так, некоторое время назад Солнцев опубликовал в социальной сети снимок, на котором с ним работает визажист. В прикреплённом посте шоумен порассуждал на тему того, как «подогнать» не совсем подходящее по оттенку тональное средство к натуральному цвету лица.

В понедельник, 24 августа, артист выложил фото, на котором он предстал в образе блондинки с ярким макияжем. В руках Солнцев держит бокал шампанского, уточняет «Экспресс газета».

Ценнейшее в жизни, что мы все отдаём — это наше время. Мы ежедневно отдаём секунды, минуты, года, но оно никогда не вернётся к нам назад! — написал Солнцев в Instagram.

Однако фанаты шоумена неоднозначно отнеслись к его внешности. Кто-то даже посоветовал Солнцеву «сменить пол и не мучиться». Были и те, кто рекомендовал артисту «найти нормального мужика и жить счастливо».

Ранее NEWS.ru писал, что Солнцев опубликовал новый снимок. На нём он запечатлён в бассейне на крыше отеля с неизвестной немолодой брюнеткой.