«Задыхается»: Геннадию Хазанову вызвали экстренную медпомощь

https://static.news.ru/photo/167262b2-bd54-11ea-a35e-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Хазанов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народному артисту России, художественному руководителю Московского государственного театра эстрады Геннадию Хазанову потребовалась помощь медиков. Бригада медиков прибыла к нему домой.

По информации РЕН ТВ, 74-летний артист внезапно почувствовал себя плохо. Предположительно, это может быть связано с сердцем. Других подробностей пока не приводится.

Тем временем Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу артиста сообщил , что Хазанов задыхается. Медики решают вопрос о его госпитализации.

Хазанов пришёл на эстраду более 30 лет назад. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014). Он также озвучивал мультфильмы. Голосом Хазанова говорит попугай Кеша в трёх частях мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988). С 1997 года Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады.

Ранее стало известно о смерти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни. В последние недели он находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19.

Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а также старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Согласно официальным данным, Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.

Соболезнования семье тренера выразили известные деятели культуры и спорта, а также президент России Владимир Путин. Похороны спортсмена хотят провести в селе Кироваул в Кизилюртовском районе Дагестана, писал NEWS.ru.