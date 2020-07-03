«Задыхается»: Геннадию Хазанову вызвали экстренную медпомощь

Народному артисту России, художественному руководителю Московского государственного театра эстрады Геннадию Хазанову потребовалась помощь медиков. Бригада медиков прибыла к нему домой.
По информации РЕН ТВ, 74-летний артист внезапно
Тем временем Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу артиста
Хазанов пришёл на эстраду более 30 лет назад. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014). Он также озвучивал мультфильмы. Голосом Хазанова говорит попугай Кеша в трёх частях мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988). С 1997 года Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады.
Ранее стало известно о смерти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни. В последние недели он находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19.
Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а также старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Согласно официальным данным, Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.
Соболезнования семье тренера выразили известные деятели культуры и спорта, а также президент России Владимир Путин. Похороны спортсмена хотят провести в селе Кироваул в Кизилюртовском районе Дагестана, писал NEWS.ru.
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