Где ваш портрет Дориана Грея? Составлен список нестареющих звезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рената Литвинова

Звезды отечественного шоу-бизнеса стремятся продлить молодость различными средствами. Кому из российских селебрити удается замедлить старение и выглядеть моложе своих лет?

Как Кудрявцевой удается не стареть

В декабре 2023 года телеведущая Лера Кудрявцева рассказала NEWS.ru, что ей удается выглядеть моложе своих 52 лет благодаря трем вещам. По словам звезды, сохранять внешность ей помогают специалисты, качественно выполняющие свою работу.

«Хороший гример, хороший визажист, стилист и парикмахер», — рассказала артистка.

После новости об уходе от супруга, хоккеиста Игоря Макарова на артистку обрушилась волна критики. Пользователи Сети стали оскорблять телеведущую и указывать на недостатки ее облика. 13 января Кудрявцева опубликовала пост, в котором назвала себя «престарелой калошей», «проституткой» и «старухой».

«Страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и т. д. Спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтоб вы были счастливы от этого факта. Ну хоть чуть-чуть», — написала Кудрявцева в социальных сетях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева

Почему Сташевского не узнают на фото

В октябре 2023 года Влад Сташевский появился в студии программы «Привет, Андрей!». Певец Прохор Шаляпин разместил в своих социальных сетях фотографию с телеведущим Андреем Малаховым и 49-летним певцом. Поклонники не узнали Сташевского, отметив его моложавость и сравнив с главным героем романа «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

«Омоложению» способствовала работа стилистов. В 2020 году у музыканта проблескивала седина, он также носил бородку, которая делала его лицо старше. При этом тело у Сташевского спортивное и подтянутое, певец следит за собой и занимается в спортзале.

Как Рената Литвинова сохраняет молодость

В 2023 году заслуженная артистка РФ отметила 57-летие. Поклонники актрисы удивляются, как ей удается сохранять себя, а также продолжать оставаться востребованной моделью.

Сама Литвинова однажды рассказала, что секрет ее медленного старения кроется в регулярных физических тренировках.

«Мы с моим многолетним товарищем Катей [Хоменко] в кинопавильоне даже в паузах и обеденных перерывах занимаемся спортом. Да, такова цена медленной скорости старения», — делилась актриса в соцсетях под фото с личным тренером.

Тем не менее Литвинова любит шампанское и не отказывает себе в нем, как и в недиетических продуктах. Артистка также не скрывала, что иногда сталкивается с недосыпом, однако он компенсируется вещами, которые дарят ей энергию и хорошее настроение.

Как Канделаки удается не стареть

В декабре 2023 года телеведущая Тина Канделаки раскрыла секреты своей молодости. В своих социальных сетях она разместила пост, в котором рассказала, что залогом замедления старения является ежедневная рутина, состоящая из занятий спортом, правильного питания, хорошего сна и ухода за собой.

По словам знаменитости, она ежедневном утром и вечером увлажняет и питает кожу. Кроме того, Канделаки отметила эффективность использования масок и патчей два или три раза в неделю. Телеведущая также прибегает к косметологическим инъекциям и пилингам.

«Здесь я полностью доверяю своему косметологу и моему бренду косметики. Пилинги делаю только химические, не признаю абразив, он сдирает верхний слой кожи. Все красное, шелушится», — предупредила Канделаки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тина Канделаки

Как Екатерина Андреева сохраняет молодость

57-летняя ведущая Первого канала Екатерина Андреева также делилась своими лайфхаками по замедлению старения. Основные рекомендации: правильное питание, достаточное употребление воды, сон в холодной комнате и физические нагрузки. Кроме того, по словам журналистки, она очищает лицо специальными средствами, чтобы избежать подкожных воспалений.

«Помимо очевидного — увлажненной кожи и волос, — это помогает держать баланс веса: человек часто путает жажду с голодом. Если в организме достаточно воды, то он посылает меньше сигналов о голоде», — объясняла Андреева.

Журналистка добавила, что сон также важен для внешнего вида.

«Сон всегда в полной темноте, с открытыми окнами и в прохладе. Не раз говорила и повторю: 17 градусов в спальне и ортопедическая подушка. Идеально — ложиться не позже 23:00», — уточнила телеведущая.

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