Актёр Валерий Гаркалин попал в больницу с травмой головы в Москве. По предварительным данным, главный герой популярной комедии «Ширли-мырли» упал, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Гаркалин отдыхал в одном из столичных заведений, откуда его и привезли в НИИ Склифосовского. Позже стало известно, что актёра после обследования решили отпустить домой. Госпитализация ему не потребовалась.

Валерий Гаркалин — народный артист России, советский и российский актёр, театральный педагог. Зрителю он известен по таким фильмам, как «Восьмое марта», «Ландыш серебристый», «Аленький цветочек» и другие. Но слава пришла к актёру после исполнения главной роли в звёздной комедии «Ширлы-мырли».

Ранее Валерий Гаркалин в программе «Судьба человека» на «России 1» рассказал о конфликтах, возникших у него с режиссёром Владимиром Меньшовым во время съёмок фильма «Ширли-мырли» (1995). Артист признался, что «добивался любви Меньшова как мог».