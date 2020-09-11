Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко о Навальном

https://static.news.ru/photo/6b037704-f42b-11ea-9249-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Юморист и телеведущий Максим Галкин в Instagram показал пародию на разговор президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. В частности, он высмеял перехваченные Минском переговоры по делу Алексея Навального.

В начале видео Галкин в роли Лукашенко сообщает о перехвате белорусскими разведчиками якобы первого звонка Навального после выхода из комы. В этом разговоре оппозиционер жалуется на условия содержания в немецкой клинике, невозможность поменять рубли и признаётся, что хочет вернуться в Россию.

Люблю Путина! Хочу домой! — говорит «Навальный».

Юморист в роли Путина отвечает на это, что слова Навального больше похожи на враньё. На это «Лукашенко» замечает, что фраза о трудностях с обменом рублей действительно звучит неправдоподобно. Белорусский «президент» также заявил, что в его стране нет пандемии коронавируса и что «все должны работать». Тех, кто не желает трудиться, ждёт самоизоляция в тюрьме.

Кроме этого, в интерпретации Галкина президент Белоруссии докладывает российскому лидеру про перехват спецслужбами разговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома якобы думает о том, как выиграть следующие выборы в Белоруссии, и часто разговаривает сам с собой.

Среди прочего «Лукашенко» в исполнении Галкина сообщил Путину о заказе пиццы канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также пожаловался, что у него нет Валентины Терешковой, чтобы «думать о вечном», а не о победе на выборах.

3 сентября Лукашенко в ходе встречи в Минске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская разведка перехватила разговор о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального между Варшавой и Берлином. На следующий день запись обнародовало государственное телевидение. Из разговора, который ведут некие Ник и Майк, следует, что ситуация с Навальным организована, чтобы отвратить Россию от вмешательства в дела Белоруссии.

9 сентября Лукашенко заявил, что существует неопубликованная часть перехваченного разговора Берлина и Варшавы о Навальном, писал NEWS.ru. По его словам, она содержит такие подробности, которые станут настоящей сенсацией для общества. Президент Белоруссии добавил, что передал все материалы по перехваченной беседе главе ФСБ РФ Александру Бортникову.