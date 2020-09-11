Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко о Навальном

Юморист и телеведущий Максим Галкин в Instagram показал пародию на разговор президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. В частности, он высмеял перехваченные Минском переговоры по делу Алексея Навального.
В начале видео Галкин в роли Лукашенко
Люблю Путина! Хочу домой! — говорит «Навальный».
Юморист в роли Путина отвечает на это, что слова Навального больше похожи на враньё. На это «Лукашенко» замечает, что фраза о трудностях с обменом рублей действительно звучит неправдоподобно. Белорусский «президент» также заявил, что в его стране нет пандемии коронавируса и что «все должны работать». Тех, кто не желает трудиться, ждёт самоизоляция в тюрьме.
Кроме этого, в интерпретации Галкина президент Белоруссии докладывает российскому лидеру про перехват спецслужбами разговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома якобы думает о том, как выиграть следующие выборы в Белоруссии, и часто разговаривает сам с собой.
Среди прочего «Лукашенко» в исполнении Галкина сообщил Путину о заказе пиццы канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также пожаловался, что у него нет Валентины Терешковой, чтобы «думать о вечном», а не о победе на выборах.
3 сентября Лукашенко в ходе встречи в Минске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская разведка перехватила разговор о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального между Варшавой и Берлином. На следующий день запись обнародовало государственное телевидение. Из разговора, который ведут некие Ник и Майк, следует, что ситуация с Навальным организована, чтобы отвратить Россию от вмешательства в дела Белоруссии.
9 сентября Лукашенко заявил, что существует неопубликованная часть перехваченного разговора Берлина и Варшавы о Навальном, писал NEWS.ru. По его словам, она содержит такие подробности, которые станут настоящей сенсацией для общества. Президент Белоруссии добавил, что передал все материалы по перехваченной беседе главе ФСБ РФ Александру Бортникову.
Добавьте наши новости в избранные источники