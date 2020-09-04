В Белоруссии опубликовали запись перехваченного разговора Польши и ФРГ

https://static.news.ru/photo/cbf7c31a-eed8-11ea-83e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Запись переговоров двух чиновников из Польши и Германии, в котором якобы обсуждается фальсификация отравления российского оппозиционера Алексея Навального, показали в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов.

Telegram-канал «Пул Первого» также опубликовал видео с расшифровкой переговоров.

Всё по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем её заявления, — отметил немецкий политик.

После этого польская сторона интересуется, подтверждается ли версия с отравлением.

Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идёт война. А во время войны все методы хороши, — подчеркнул немец.

В свою очередь польский представитель поддерживает коллегу из Германии.

Согласен. Надо отбить охоту [Владимиру] Путину сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, — подчеркнул представитель Варшавы.

После этого немецкий политик узнал, как идут дела в Белоруссии.

Если честно, не очень. Президент [Александр] Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессиональны и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону, — признался поляк.

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.

Навальному стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Уже две недели оппозиционер находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ, следов ядов в его организме они не обнаружили.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок».

На это МИД РФ заявил, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств сказанного. Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и диагностики оппозиционера. Минюст ФРГ подтвердил получение российского запроса, однако ответа на него пока не последовало.

Как писал NEWS.ru, Владимир Познер считает, что отравление Алексея Навального хуже для российской власти, чем вся совокупная деятельность оппозиционера. По словам тележурналиста, благодаря случившемуся малоизвестный политик стал борцом за справедливость в глазах всего мира.