Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

https://static.news.ru/photo/24909fa6-ede4-11ea-9480-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.

По его словам, белорусская военная разведка перехватила разговор Берлина и Варшавы. Конкретных участников диалога политик не назвал. Как отметил Лукашенко, перехватить разговор получилось благодаря развёрнутым на западных рубежах республики частям. Президент подчеркнул, что страна и в «радиосфере ведёт противоборство с натовцами».

Лукашенко пообещал Мишустину «дать почитать» стенограмму разговора между Берлином и Варшавой, по которой понятно, что никакого отравления Навального не было. Глава республики также сказал, что с этой ситуацией придётся разобраться и Бортникову, и директору СВР Сергею Нарышкину. Он пообещал передать российским спецслужбам и текст, и голос, чтобы выяснилось, «кому это надо».

Президент также привёл несколько цитат из разговора. Например, «Варшава и Берлин» обсуждали грядущие выборы в России. Как считает Лукашенко, ситуация с Навальным подстроена, чтобы перед голосованием «подложить какую-то пакость». Кроме того, он сообщил, что в разговоре обсуждаются и белорусские дела. Речь в перехваченном диалоге касается и президента РФ Владимира Путина.

Группа специалистов подготовила, как я понимаю, для администрации Меркель факты, а может быть, и заявление, которое она сделала. Сделали они это — цитата: «Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди, — цитирует Лукашенко ТАСС.

NEWS.ru писал, что Лукашенко заявил о продвижении Москвы и Минска в решении «наболевших вопросов». Лидер Белоруссии подчеркнул, что правительства двух стран ведут переговоры на протяжении месяца-полутора.

Переговоры между Москвой и Минском активизировались на фоне массовых акций протеста, которые не стихают в Белоруссии с 9 августа. Не согласные с итогами выборов люди выходят на улицы, поскольку считают, что победу одержал не Лукашенко, а его соперница Светлана Тихановская.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссию могут быть направлены силовики из специального резерва для противостояния экстремистам. Российский лидер также отметил, что Москва признаёт результаты выборов в Белоруссии, а всё произошедшее в стране считает внутренним делом соседей.