Лукашенко заявил о сенсационной второй части переговоров о Навальном

https://static.news.ru/photo/afe77c88-f270-11ea-a36d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехваченного разговора Берлина и Варшавы о Навальном. По его словам, она содержит такие подробности, которые станут настоящей сенсацией для общества.

Полную версию записи Лукашенко передал главе ФСБ РФ Александру Бортникову. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

Это только кусочек этой плёнки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки ещё есть впереди, — рассказал журналист.

Лукашенко настаивает на подлинности записи. Он утверждает, что разговор между Варшавой и Берлином был перехвачен станцией радиоэлектронной разведки в Гродно.

Президент также привёл мнение белорусских спецслужб о том, что в беседе на самом деле участвуют не поляк и американец, а два американца.

4 сентября в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов обнародовали запись якобы переговоров двух чиновников из Польши и Германии. Разговор представителей двух стран был перехвачен белорусскими спецслужбами.

Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение «отравления» Навального не так важно. По его словам, в условиях войны хороши любые методы. В свою очередь представитель Варшавы, говоря о ситуации в Белоруссии, называет Лукашенко «крепким орешком», а силовиков — профессиональными и организованными, писал NEWS.ru.