Галкин опубликовал видео, на котором Гарри изображает папарацци

https://static.news.ru/photo/9cca82ba-f718-11ea-ae44-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/Instagram.com

Артист Максим Галкин опубликовал в Сети видео, на котором его сын Гарри играет в папарацци.

На записи Гарри снимает на фотоаппарат своего отца.

Улыбнитесь! Папарацци накинулось на вас! — привели слова сына Аллы Пугачёвой и Максима Галкина на портале Teleprogramma.pro.

В свою очередь Максим Галкин удивляется игрушке сына, которую тот собрал сам из конструктора.

Вот это да! Фантастика! — прокомментировал собранный Гарри фотоаппарат Максим Галкин.

Отмечается, что дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина часто играют в папарацци, так как хорошо знакомы с этой профессией.

Так, однажды Лиза Галкина заявила своему отцу, который попытался «проникнуть в дом», что «папарацциям нет входа».

Как писал NEWS.ru ранее, Максим Галкин опубликовал в социальной сети видео, на котором Лиза и Гарри собираются в школу. Артист удивился размеру рюкзаков своих детей. Максим Галкин отшутился, что с такими тяжёлыми рюкзаками дети теперь похудеют, а Алла Пугачёва заявила, что собирается сесть на диету.