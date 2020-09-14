Галкин опубликовал видео, на котором Гарри изображает папарацци

Артист Максим Галкин опубликовал в Сети видео, на котором его сын Гарри играет в папарацци.
На записи Гарри снимает на фотоаппарат своего отца.
Улыбнитесь! Папарацци накинулось на вас! — привели слова сына Аллы Пугачёвой и Максима Галкина на портале Teleprogramma.pro.
В свою очередь Максим Галкин удивляется игрушке сына, которую тот собрал сам из конструктора.
Вот это да! Фантастика! — прокомментировал собранный Гарри фотоаппарат Максим Галкин.
Отмечается, что дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина часто играют в папарацци, так как хорошо знакомы с этой профессией.
Так, однажды Лиза Галкина заявила своему отцу, который попытался «проникнуть в дом», что «папарацциям нет входа».
Как писал NEWS.ru ранее, Максим Галкин опубликовал в социальной сети видео, на котором Лиза и Гарри собираются в школу. Артист удивился размеру рюкзаков своих детей. Максим Галкин отшутился, что с такими тяжёлыми рюкзаками дети теперь похудеют, а Алла Пугачёва заявила, что собирается сесть на диету.