Филипп Киркоров: последние новости 30 апреля, день рождения, песня Манижи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров представил новую песню. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, кто поссорил его с Аллой Пугачевой?

Какую песню презентовал Киркоров в день рождения

Сегодня, 30 апреля, Филиппу Киркоров отмечает день рождения. Ему исполнилось 57 лет.

Киркоров представил новую композицию «Дальше буду жить», которую ему подарила певица Манижа.

«Я держу обещание, которое дал 30 лет назад. Всегда я делаю премьеру 30 апреля. Сегодня это новая песня „Дальше буду жить“, которую мне подарила талантливая Манижа. Спасибо Маниже за эту исповедь. Сегодня я — заново родившийся человек, преобразившийся не только телом, но и душой. Я готов к новым свершениям, новым проектам! Сегодня мне 57 лет! И я рад и горд, называя эту цифру. Каждый год для меня особенный. Я горжусь каждым прожитым днем и каждой минутой! Да, случались ошибки, но теперь будем жить, творить! Лицедействовать! Мы же актеры, и наша сцена — наша жизнь! Я приглашаю вас всех на первый ряд моей жизни!» — написал он в микроблоге.

Также артист напомнил, что 30 апреля для него — день скорби. В этот день, 30 лет назад, умерла его мама.

«Ровно 30 назад, именно 30 апреля, мамы не стало. С этого момента этот день стал для меня днем скорби. Не верьте людям, которые говорят, что с годами эта боль и скорбь проходит. Она не проходит, а только наоборот. Мама, мне тебя не хватает, очень», — поделился Киркоров.

Кто поссорил Киркорова с Пугачевой

Филипп Киркоров рассказал, что перестал общаться с бывшей супругой народной артисткой СССР Аллой Пугачевой из-за вмешательства юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По его мнению, нынешний муж Примадонны мог поставить условие ограничить общение из-за ревности.

«Произошел конфликт с Аллой, очень серьезный. Она ушла — и все, больше мы не общались. Пять лет прошло. Я тоже сделал пару звонков. Она больше не отвечала», — признался Киркоров в программе «Новые русские сенсации».

Поп-король также заявил, что Пугачева уехала из России именно из-за Галкина.

«Будучи верной супругой, она держит сторону Галкина. Почему в ее голове сейчас столько ненависти? В глубине души, зная ее не понаслышке, она все равно вспоминает прекрасные вещи, которые у нас были. Когда я ей предлагал: „Давай, ты же можешь стать болгаркой“, — она говорила „Нет, я русская“. Отказалась она тогда от болгарского паспорта», — вспомнил он.

Кроме того, по словам Киркорова, Галкин лишил его возможности приходить в гости к детям Галкина и Пугачевой — двойняшкам Лизе и Гарри.

«Мне сказали, что Галкин поставил условие, что меня слишком много в их доме. Дети растут и не понимают… Гарри и Лиза меня очень любили. Я к ним постоянно приходил с подарками. Потрясающие дети, чудные», — признался музыкант.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Какие наушники выпустил Киркоров

Филипп Киркоров выпустил беспроводные наушники, которые поставляют в кейсе, похожем на губную помаду. При открытии коробки с наушниками начинает играть его композиция «Дива».

Согласно описанию товара на маркетплейсе, цена гаджета — 4,6 тысячи рублей.

«Киркоров сделал свой мерч аксессуаров для телефона. Наушники в виде помады. Теперь в стране помады не Шанель, а Филипыч», — рассказал в своем Telegram-канале журналист Олег Пилягин.

При подключении наушников к телефону пользователь также услышит фразу: «Добрый вечер, с вами Филипп Киркоров». Кроме того, гаджет может работать без подзарядки в течение пяти часов.

Кому Киркоров сделал предложение руки и сердца

Во втором полуфинале шоу «Маска» была рассекречена Матрешка. В костюме скрывалась певица Анастасия Стоцкая.

Филипп Киркоров сказал, что узнал голос «своей любимицы». Кроме того, артист признался, что давно пожалел о том, что в свое время не ушел к Стоцкой, которую называл «любовью всей своей жизни».

«А теперь душа-девица на тебе хочу жениться. Цитаты из „Мухи-Цокотухи“. Ты ж моя красавица», — сказал Киркоров исполнительнице.

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