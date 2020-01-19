https://static.news.ru/photo/34552c3c-3aab-11ea-bf18-fa163e074e61_660.jpg Максим Дунаевский и Марина Рождественская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Супруга Максима Дунаевского 37-летняя Марина Рождественская отреагировала на решение известного супруга расстаться с ней. По её словам, это стало настоящим ударом, поскольку о разводе она узнала из его интервью.

Я сама узнала, что мы не вместе, 17 января. Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню, не понимаю, как он утаивал, зачем врал? — поделилась женщина в беседе с «Московским комсомольцем».

Узнав неприятную новость, Рождественская поспешила связаться с мужем по телефону. Она призналась. что разговор был очень серьёзным. Супруги общались на повышенных тонах, однако прийти к консенсусу так и не смогли.

Женщина подчеркнула, что Дунаевский всегда считался ловеласом, однако она надеялась, что возраст заставил его остепениться. В этой связи супруга композитора, прожившая с ним более 20 лет, чувствует себя обманутой.

Я всё думаю, ну, человеку 75 лет , сколько можно? Причём его новой, по-моему 37 лет, всего лишь на 10 лет младше меня, — добавила она.

Ранее Максим Дунаевский заявил, что намерен развестись со своей седьмой супругой Мариной Рождественской. По его словам, их совместная жизнь закончилась, так как «невозможно продолжать, что невозможно взбодрить». При этом композитор назвал 20 лет, прожитые вместе, невозможной цифрой, писал NEWS.ru.