«Это у всех происходит»: экс-жена Мамаева объяснила измены футболистов

Модель Алана Мамаева в YouTube-шоу «Алёна, блин!» объяснила, почему футболисты постоянно попадают в скандалы, связанные с изменами своим вторым половинкам. Звезда отметила, что это происходит во всех семьях.
По её словам, любовные драмы происходят у всех, а не только у футболистов, просто именно к ним приковано пристальное внимание со стороны общественности.
Всё дело в футболистах, а не в их жёнах. Парни росли в спортивных интернатах. Они с малолетства занимались спортом, не гуляли. Они начинают зарабатывать деньги. Достаточно большие для своего возраста. Они всё время находятся в режиме. И им тоже хочется немного отдохнуть. А как им отдыхать? Они же не умеют отдыхать. Ну, по сути, — считает Мамаева.
Она
В апреле суд Ростова-на-Дону расторг брак между 32-летним футболистом Павлом Мамаевым и Аланой Мамаевой. Стороны пока не урегулировали вопросы раздела имущества и алиментов. Спортсмен прожил с женой восемь лет. Девушка часто обвиняла его в измене.