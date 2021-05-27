«Это у всех происходит»: экс-жена Мамаева объяснила измены футболистов

https://static.news.ru/photo/f6caafa8-bedf-11eb-96dd-96000091f725_660.jpg Алана Мамаева, Павел Мамаев Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Модель Алана Мамаева в YouTube-шоу «Алёна, блин!» объяснила, почему футболисты постоянно попадают в скандалы, связанные с изменами своим вторым половинкам. Звезда отметила, что это происходит во всех семьях.

По её словам, любовные драмы происходят у всех, а не только у футболистов, просто именно к ним приковано пристальное внимание со стороны общественности.

Всё дело в футболистах, а не в их жёнах. Парни росли в спортивных интернатах. Они с малолетства занимались спортом, не гуляли. Они начинают зарабатывать деньги. Достаточно большие для своего возраста. Они всё время находятся в режиме. И им тоже хочется немного отдохнуть. А как им отдыхать? Они же не умеют отдыхать. Ну, по сути, — считает Мамаева.

Она отметила , что спортсмены на протяжении всей жизни находятся в закрытом пространстве, а когда пытаются отдохнуть — «что-то идёт не так».

В апреле суд Ростова-на-Дону расторг брак между 32-летним футболистом Павлом Мамаевым и Аланой Мамаевой. Стороны пока не урегулировали вопросы раздела имущества и алиментов. Спортсмен прожил с женой восемь лет. Девушка часто обвиняла его в измене.