Эпатажное поведение Бритни Спирс завело ее в «черный список» The Sun: Бритни Спирс внесли в черный список Four Seasons из-за жалоб людей

Фото: Pa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бритни Спирс

Американскую певицу Бритни Спирс внесли в черный список отеля Four Seasons после того, как на ее поведение пожаловались постояльцы, пишет The Sun. По данным газеты, сотрудники пятизвездочной гостиницы также остались недовольны артисткой.

Она уже много лет посещает отель Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу. В прошлом году ей запретили жить в гостинице, потом разрешили, но теперь снова добавили в черный список. Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим, — заявил источник The Sun.

Инсайдеры добавили, что Спирс часто пользовалась спа-салон и процедурами красоты, которые предоставляет отель. Представитель артистки опроверг сведения о черном списке, со стороны руководства Four Seasons комментарии не последовали.

Ранее Бритни Спирс заявила, что окончательно ушла со сцены и пишет песни для собственного удовольствия. По словам исполнительницы, в последние годы она инкогнито создает композиции для других артистов. Спирс не исключила, что возможно когда-то выступит на заказ, но посоветовала поклонникам не слишком надеяться на это.