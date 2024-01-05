«Никогда не вернусь»: Спирс заявила об окончании музыкальной карьеры Бритни Спирс заявила, что не планирует возвращаться на сцену

Фото: MJT/AdMedia/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс заявила, что окончательно ушла со сцены и пишет песни для собственного удовольствия, сообщает L’Officiel Brasil. По словам исполнительницы, в последние годы она также создает композиции для других артистов.

Хочу, чтобы вы знали, большинство новостей — мусор! Пишут, что я обращаюсь к каким-то людям для записи нового альбома... Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Когда я пишу [песни], я пишу для удовольствия или пишу для других людей! — сообщила Спирс.

Артистка также отметила, что пишет песни для других исполнителей инкогнито, не указывая свое имя в качестве автора. Спирс не исключила, что возможно когда-то выступит на заказ, но посоветовала поклонникам не слишком надеяться на это.

Я написала более 20 песен для других исполнителей в течение последних двух лет! Я не ставлю свое имя, и, честно говоря, мне нравится, что это так, — подчеркнула певица.

Ранее Спирс в своих мемуарах «Женщина во мне» призналась, что в возрасте 19 лет сделала аборт от певца Джастина Тимберлейка, потому что он не захотел ребенка. Журналисты считают, что эта новость может негативно отразиться на карьере исполнителя. После откровений Спирс в окружении Тимберлейка «началась паника».