Эксперты подсчитали стоимость медстраховки для Барби и Кена Компания BestDoctor: медстраховка для Барби и Кена в Москве стоила бы до 42 тысяч рублей

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Добровольная медицинская страховка (ДМС) для Барби и Кена, если бы персонажи кинопремьеры жили в Москве, стоила бы от 10 до 42 тыс. руб. Об этом NEWS.ru сообщили в группе компаний BestDoctor после соответствующих подсчетов. В качестве рисков для здоровья Барби названы любовь к сладкому с возможностью приобрести сахарный диабет, а еще — экзистенциальный кризис и повышенная тревожность. Факторы риска для Кена: увлечение пивом и любовь к экстремальным видам спорта.

Для Барби будет достаточно полиса ДМС, включающего в себя безлимитное обслуживание в виртуальной клинике с возможностью сдавать анализы в лаборатории по назначению врача, с включенной в тариф психологической поддержкой в рабочие часы. Такая страховка могла бы обойтись Барби в 10-12 тыс. руб. в год. (...) Для Кена в полис просто необходимо добавить услуги скорой медицинской помощи и экстренного стационара. Такое предложение могло бы стоить 42 тыс. руб. в год, — подсчитали аналитики компании.

Существенно снизить стоимость страховки получится, если Кен устроился бы работать и будет пользоваться услугами корпоративного ДМС, добавляют аналитики.

Сатирическая комедия «Барби» режиссера Греты Гервиг за выходные собрала в прокате по странам СНГ 76 миллионов рублей, сообщает портал Kinobusiness.ru. Лента обратила на себя внимание благодаря утверждению на главные роли Марго Робби и Райана Гослинга. Фильм вышел на экраны 21 июля и уже вошел в десятку самых кассовых проектов 2023 года. Но в российских кинотеатрах покажут только онлайн-версию фильма, и произойдет это не раньше осени, писали «Ведомости». Как утверждают некоторые кинокритики, в данном случае качество картины будет сильно уступать тому, что обеспечивается при обычной кинопрокатной версии.