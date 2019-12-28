https://static.news.ru/photo/e968a03e-2a36-11ea-9c3c-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: cristiano/instagram.com

Блог португальского футболиста Криштиану Роналду в Instagram стал самым прибыльным в соцсети в 2019 году.

По информации экспертов компании Buzz Bingo, спортсмен заработал 38,2 млн фунтов (около 3 млрд рублей) с помощью своего аккаунта, а один спонсорский пост нападающего «Ювентуса» в среднем приносит 780 тысяч фунтов (63 млн рублей).

Вторую строчку занимает аргентинский футболист Лионель Месси, которому публикации в Instagram принесли 18,7 млн фунтов (1,5 млрд рублей). А третье место эксперты отдали американской модели Кендалл Дженнер, доход которой в соцсети составил 12,7 млн фунтов (1 млрд рублей).

Как ранее писал NEWS.ru, совокупное состояние пятисот самых богатых бизнесменов мира в 2019 году увеличилось на 25%. Таким образом, к их общим деньгам прибавилось $1,2 трлн.