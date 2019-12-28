https://static.news.ru/photo/0aca6b4e-2970-11ea-8dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Совокупное состояние пятисот самых богатых бизнесменов мира в уходящем году увеличилось на 25%. Таким образом к их общим деньгам прибавился $1,2 трлн. Такие данные приводит Bloomberg.

Согласно ежегодному «индексу миллиардеров» агентства, если сложить все их деньги, то получится огромная сумма в $5,9 трлн.

Больше всего доходы увеличились у француза Бернара Арно. Глава компании LVMH владеет торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. К его средствам за этот год прибавилось порядка $36,5 млрд. Среди богатейших людей мира Арно замыкает тройку лидеров.

Первое место в списке самых богатых на Земле удержал глава Amazon Джефф Безос. И это несмотря на то, что он потерял $9 млрд из-за сложного развода со своей супругой.

Как писал NEWS.ru, ранее Forbes опубликовал список самых состоятельных владельцев спортивных команд. В топ-10 рейтинга вошли и российские олигархи Роман Абрамович и Михаил Прохоров.