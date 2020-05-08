Шоу-бизнес

Экс-жена Сергея Безрукова поразила поклонников фото в молодости

03:42, 09 мая 2020
Ирина Безрукова Ирина Безрукова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена Сергея Безрукова Ирина приятно удивила поклонников фотографиями в старших классах. Подписчики заверили 55-летнюю актрису, что она «ничуть не изменилась».

Милая девушка в школьной форме приятно улыбается на снимке. Безрукова написала, что в школьные годы ей выпала честь стоять в почётном карауле у Вечного огня.

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8 мая — канун Дня Победы. И сегодня я вспомнила историю о том, как в старших классах мне выпала честь стоять в почётном карауле у Вечного огня, — подписала снимок актриса.

Безрукова добавила, что в караул выбирали только самых лучших учеников, а стоять у Вечного огня надо было всю неделю с раннего утра, не обращая при этом внимания на погоду и «любопытство туристов и зевак».

Поклонники актрисы тоже ударились в воспоминания и стали делиться эмоциями, что для них День Победы был и остаётся великим праздником. И не переставали расточать комплименты по поводу внешности Безруковой, которая сумела, по их мнению, сохранить молодость, красоту и нежность во взгляде.

«Вы вообще не изменились. Как вчерашняя девчушка... Настоящая, без пластики и всех коррекций. Классная!», «Как была восхитительной красоткой, так и осталась», написали фанаты актрисы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после смерти сына актриса Ирина Безрукова долгое время не могла жить в своей квартире на юго-востоке Москвы. В 2017 году женщина решила снова там поселиться, начав масштабный ремонт.

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