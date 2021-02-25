Экс-жена Кристовского раскрыла детали их отношений после развода

https://static.news.ru/photo/0b5b8c4a-7812-11eb-80bf-96000091f725_660.jpg Валерия Кристовская Фото: facebook.com/Валерия-Римская-Кристовская

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский и его бывшая жена Валерия Кристовская смогли сохранить добрые отношения после развода, об этом Валерия рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

У нас четверо детей, и чтобы не происходило дальше, мы будем огромной частью жизни друг друга. Мы прожили 16 лет вместе. Это долгий путь. Мы всегда будем родителями. Поэтому совершенно нормально общаемся. Ведь главная задача — после развода сохранить хорошие отношения, потому что детей нужно воспитывать. Нет смысла оставаться на ножах, когда у вас совместные дети. Зачем поливать бывшего мужа грязью? — сказала Кристовская.

Кристовская начала выпускать свой подкаст «Можно выйти», она посвятила его теме взаимоотношений полов. В каждом выпуске гость Валерии рассказывает свою историю и делится советами.

В апреле 2020 года Владимир Кристовский в шестой раз стал отцом. Его нынешняя супруга Ольга родила девочку Таю, пара уже воспитывает сына, который родился в 2016 году, писал NEWS.ru.