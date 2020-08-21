Экс-супруг Лолиты лишился прописки в квартире бывшей жены

https://static.news.ru/photo/9c530ff2-e483-11ea-aa5b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Иванов Фото: ivanovsport/instagram.com

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов выписался из её квартиры. Таким образом, он стал лицом без определённого места жительства.

Семейная пара развелась около полутора лет назад. Однако до недавнего времени Иванов был зарегистрирован в квартире исполнительницы. Последней пришлось подать на него в суд, чтобы выписать. Данную информацию подтвердил и адвокат певицы Сергей Жорин, пишет StarHit.

На данный момент мужчина проживает со своей новой возлюбленной — Ольгой Кулиевой. Женщина занимается косметологией, тоже приехала в Москву из Беларуси, но уже успела обзавестись собственной жилплощадью.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Лолита Милявская заявила о необходимости военного трибунала над президентом Белоруссии Александро Лукашенко. Такое мнение она высказала в интервью изданию.