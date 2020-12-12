Экс-домработница Пугачёвой рассказала о фанате, жившем на крыше дома певицы

https://static.news.ru/photo/63354a08-3df9-11eb-b3a3-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Один из поклонников певицы Аллы Пугачёвой на протяжении двух недель жил на крыше дома артистки. Об этом рассказала экс-домработница певицы Людмила Дороднова.

По её словам, эта история произошла много лет назад, однако ранее не разглашалась. Так, фанат Пугачёвой каким-то образом оказался на крыше дома певицы и обосновался там на целых две недели.

Стоит отметить, что всё это время мужчина питался со стола Пугачёвой. Он проникал в жилище артистки в то время, когда её не было дома и буквально воровал еду из холодильника. Примечательно, что деньги и ценные предметы оставались на своём месте.

Он хотел на ней жениться! Из вещей взял только плеер, чтобы слушать её кассеты, и принадлежности для бритья, — рассказала Дороднова в эфире шоу «Звёзды сошлись!».

Экс-домработница Пугачёвой также добавила, что последние 30 лет она трудилась в доме у певца Филиппа Киркорова.

Ранее NEWS.ru писал, что артист Максим Галкин поделился с поклонниками видеозаписью жёсткого розыгрыша своей супруги Аллы Пугачёвой, из-за которого она очень испугалась и даже стала бросаться в мужа подручными предметами.

Так, Галкин выложил ролик, в котором его сын и дочь Гарри и Лиза напугали его самого бутафорским привидением, которое принесли с собой в комнату к отцу. После этого у артиста родилась идея «напугать маму», дети её активно поддержали.