Егор Крид признался в расстройстве психики после неудачного романа

Российский певец, рэпер Егор Крид рассказал, что уже несколько месяцев не может избавиться от ментальных проблем, вызванных расставанием c Валей Карнавал. Об этом пишет Sobesednik.ru. По словам исполнителя, он мучается паническими атаками, ему становится сложно справляться с волнением.

Борюсь последние несколько месяцев с паническими атаками. Сложно справляться с волнением, начинают сразу шея краснеть, быстро сердце биться, — заявил Крид на популярном YouTube-шоу «Что было дальше?».

Так, один из случаев панической атаки произошёл с ним в июле в Ялте. Тогда Криду пришлось вызывать скорую помощь, поскольку ему показалось, что у него проблемы с сердцем.

О расставании Егора Крида и Вали Карнавал стало известно этим летом. Как рассказал сам музыкант, некая девушка «разбила сердце» и довела до панических атак, которых у него не было уже много лет.

Ранее о своих панических атаках рассказала бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова. По её словам, в последнее время она стала чаще сталкиваться с приступами, которые случаются по два-три раза в день. Она призналась, что в Москве у неё с трудом получается их сдерживать.