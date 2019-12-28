https://static.news.ru/photo/8e6269a2-2a60-11ea-8363-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Никита Джигурда заявил, что квартиру на Елисейских Полях, доставшуюся ему в наследство от кумы Людмилы Браташ, хотят приобрести арабы за €1,5 миллиона. Однако он не будет продавать недвижимость.

Дело в том, что из этих полутора миллионов придется 70 процентов отдать государству в виде налогов и нотариусу. Продавать квартиру в Европе очень невыгодно, — отметил музыкант в эфире НТВ.

По его словам, во Франции деньги налогоплательщиков идут на соцзащиту. Именно поэтому туда едут беженцы, которым платят по 300--400 евро на содержание детей.

Ранее NEWS.ru писал, что Джигурда вызвал Андрея Малахова на боксёрский поединок. Актёр считает, что телеведущий позволял себе оскорбления в адрес его бывшей жены, фигуристки Марины Анисиной, в эфирах телешоу.