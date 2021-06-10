Джигурда назвал Бузову «богиней» после её выступления во МХАТе

Российский актёр Никита Джигурда на своей странице в Instagram поддержал телеведущую Ольгу Бузову после её выступления на сцене МХАТа имени Горького. Артист уверен, что певица сделала очень правильный выбор, и назвал исполнительницу «богиней» и «символом сегодняшнего времени».
Джигурда уверен, что фанаты Бузовой обратят внимание на её участие в постановке «Чудесный грузин» и, возможно, впервые в жизни придут в театр, им понравится, и они посетят и другие спектакли. Шоумен
Недавно российский актёр Сергей Безруков высмеял игру Бузовой на сцене МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Артист поделился мнением о проекте с участием исполнительницы на закрытии фестиваля «Фабрика Станиславского» в Московском Губернском театре. Во время выступления он не стал называть имя звезды, но зрители поняли, кого имел в виду Безруков.
10 июня Бузова дебютировала на театральных подмостках — во МХАТе им. Горького прошёл пресс-показ спектакля «Чудесный грузин». Ещё до премьеры спектакль обрёл ореол скандальности. Сначала некоторых театралов возмутил сам сюжет постановки, повествующей о молодости Иосифа Сталина. А затем МХАТ решил «хайпануть» и пригласил на роль шпионки Бэллы Шанталь Ольгу Бузову. Публике такой выбор не понравился сразу, а когда в Сеть попали отрывки репетиций, в частности те, где Бузова пытается исполнить вокальные партии, критика зазвучала с новой силой.
Сама телеведущая считает, что вышедший спектакль «Чудесный грузин» — главное событие года для неё. Она добавила, что на глазах журналистов её мечта реализовалась. Во время выступления певица не сдержала эмоций и сорвалась на крик. После этого ещё одну песню она спела под фонограмму.