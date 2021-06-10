Джигурда назвал Бузову «богиней» после её выступления во МХАТе

https://static.news.ru/photo/5b2b253e-caa4-11eb-ba05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Никита Джигурда на своей странице в Instagram поддержал телеведущую Ольгу Бузову после её выступления на сцене МХАТа имени Горького. Артист уверен, что певица сделала очень правильный выбор, и назвал исполнительницу «богиней» и «символом сегодняшнего времени».

Джигурда уверен, что фанаты Бузовой обратят внимание на её участие в постановке «Чудесный грузин» и, возможно, впервые в жизни придут в театр, им понравится, и они посетят и другие спектакли. Шоумен затронул тему гонораров Бузовой. По предварительным данным, она получит за участие в проекте около 500 тысяч рублей. Джигурда считает, что это достойные деньги за такую работу. Актёр добавил, что за рубежом знаменитостям платят за театральные постановки намного больше.

Недавно российский актёр Сергей Безруков высмеял игру Бузовой на сцене МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Артист поделился мнением о проекте с участием исполнительницы на закрытии фестиваля «Фабрика Станиславского» в Московском Губернском театре. Во время выступления он не стал называть имя звезды, но зрители поняли, кого имел в виду Безруков.

10 июня Бузова дебютировала на театральных подмостках — во МХАТе им. Горького прошёл пресс-показ спектакля «Чудесный грузин». Ещё до премьеры спектакль обрёл ореол скандальности. Сначала некоторых театралов возмутил сам сюжет постановки, повествующей о молодости Иосифа Сталина. А затем МХАТ решил «хайпануть» и пригласил на роль шпионки Бэллы Шанталь Ольгу Бузову. Публике такой выбор не понравился сразу, а когда в Сеть попали отрывки репетиций, в частности те, где Бузова пытается исполнить вокальные партии, критика зазвучала с новой силой.

Сама телеведущая считает, что вышедший спектакль «Чудесный грузин» — главное событие года для неё. Она добавила, что на глазах журналистов её мечта реализовалась. Во время выступления певица не сдержала эмоций и сорвалась на крик. После этого ещё одну песню она спела под фонограмму.