Дюжева выгнали с модного показа за слова о Юдашкине

Известного актёра Дмитрия Дюжева, который играл одну из главных ролей в «Бригаде», выгнали с модного показа после его слов о модельере Валентине Юдашкине. Это произошло во время крупного мероприятия в Кремле. Причиной стало то, что Дюжев в своей речи косвенно упомянул о болезни артиста. Об этом сообщается на странице в Instagram novosti_celebrities.

Артист заявил, что все мы живём одним днём и когда перейдём в «мир иной», никто не знает.

Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь ещё — неизвестно, — сказал Дюжев.

Юдашкин с женой стояли рядом. Очевидцы считают , что Дюжев не собирался никого оскорблять, но его всё-таки попросили покинуть мероприятие.

Пользователи соцсетей выразили мнение, что Дюжева далеко не первый раз подводит чувство такта. Другие же считают, что Дюжев сам потерял нескольких близких людей и у него некстати это вырвалось.

Ранее Дюжев рассказал, как пережил потерю семьи. Его 12-летняя сестра Анастасия умерла от лейкемии в 1998 году, через некоторое время, в 2002-м, скончался его отец Пётр, винивший в случившемся себя. А в 2003-м не стало и матери артиста, Людмилы.