Двойник Киркорова раскрыл, как упал спрос на выступления после «отмены» Пародист Киркорова Подлужный: спрос на выступления в образе певца упал на 20%

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Спрос на выступления в образе Филиппа Киркорова упал на 20%, заявил NEWS.ru артист оригинального жанра, двойник певца Кирилл Подлужный из Краснодара. Он отметил, что на заказы влияет негативный информационный фон вокруг поп-короля после «голой» вечеринки, но поклонников у певца по-прежнему много и они готовы смотреть и слушать пародиста Киркорова.

Выступления по-прежнему заказывают, но не так, как раньше, есть небольшой спад. Спрос упал на 20%. Были две отмены запланированных выступлений, когда принципиальные родители молодых, не захотели, чтобы я выступал. Я пошел им на встречу, чтобы праздник не портить новобрачным и у меня проблем не было. В целом мероприятия идут в штатном режиме. Есть заявки уже на июль и август, — сказал он.

Внешнее сходство с известным артистом Подлужный сделал источником заработка и выступает с шоу-программами на корпоративах, свадьбах и городских мероприятиях.

По словам Подлужного, то, что сейчас происходит с Киркоровым, — это «показательная порка», поп-королю приходиться отвечать за других участников «голой» вечеринки, например, Глюкозу, Ольгу Орлову, Диму Билана, которые тоже были на мероприятии у Ивлеевой, но не подверглись столь массовой критике и отмене.

Ранее стало известно, что Киркоров вернется на экраны после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке. На 18 февраля на НТВ запланирована премьера пятого сезона шоу «Маска», в которой певец выступает одним из ведущих. В кресла жюри также вернутся Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который выиграл в четвертом сезоне «Маски» и тоже посещал «голую» вечеринку.