Друг Панина указал на украинский след в убийстве актёра

Геннадий Русин, друг звезды телесериала «Бригада» Андрея Панина (1962–2013), заявил в беседе с NEWS.ru, что след в деле о предполагаемом убийстве актёра ведёт на Украину. По версии Русина, озвученной им накануне, к смерти артиста могут быть причастны некие предприниматели, предлагавшие Панину вложить крупную сумму в развитие нефтяного бизнеса в обмен на обещание ежемесячно перечислять актёру определённый процент.

Известно, что эти бизнесмены были с Украины. Какие-то бумаги в виде расписки от них у Андрея были. Скорее всего, злоумышленники искали в его квартире именно их, — предполагает Русин.

Друг актёра настаивает на версии о том, что Панин умер не в результате несчастного случая, а от рук злоумышленников: по его мнению, недобросовестные бизнесмены из Одессы предложили актёру вложиться в нефтяной бизнес и, получив согласие Панина и его деньги, избили артиста и отобрали расписку.

На вопрос NEWS.ru о возможном обращении в Следственный комитет России, сотрудники которого могли бы отыскать виновных в смерти Панина, Русин ответил, что «всё идет с Украины, а с Украиной мы не в самых хороших отношениях». Друг актёра намекнул на нежелание украинских правоохранителей помогать российским коллегам в поиске преступников.

Геннадий Русин добавил, что покойный Панин недавно явился к нему во сне и сказал, что «придёт время — и они (преступники. NEWS.ru) сами себя проявят, придёт время — и они сами себя накажут».

Ранее Русин рассказал о свидетеле, которому Панин за неделю до смерти признался в передаче денег бизнесменам из Одессы. Также были раскрыты и другие подробности, которые могут указывать на предумышленное убийство актёра.