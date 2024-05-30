«Долго держалась»: Кучера высказался о смерти Анастасии Заворотнюк Кучера заявил, что до последнего надеялся на выздоровление Заворотнюк

Российский телеведущий Оскар Кучера в беседе с NEWS.ru заявил, что до последнего надеялся, что актриса Анастасия Заворотнюк справится с болезнью. Он подчеркнул, что давно не видел артистку.

Мы давно не виделись, с момента ее болезни. Не подпускала никого. Очень грустно, очень грустно. Я надеялся, что она справится со всем этим делом, долго держалась. Расстроили вы меня с утра. Соболезную родным, — добавил Кучера.

На 54-м году жизни скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, сообщается в Instagram актрисы (деятельность в РФ запрещена). Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни ночью 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни.

Заворотнюк на протяжении несколько лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживают ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев.

Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказала, что ее мать находится в стабильном состоянии. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим. Осенью 2023 года Чернышев впервые за долгое время показал подросшую дочь от Заворотнюк. Спортсмен появился с пятилетней Милой на сцене после ледового шоу Татьяны Навки, где он исполняет одну из главных ролей. Заворотнюк родила дочь в 2018 году, когда ей было 47 лет.