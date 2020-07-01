Дочь Сергея Бодрова впервые показалась на широкой публике

https://static.news.ru/photo/db1f5ff2-bc1e-11ea-9912-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бодров Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые показалась на большом публичном мероприятии. Она стала ведущей международного кинофестиваля «Зеркало».

Ольге 21 год, она тоже, как и погибший в 2002 году папа, стала артисткой. Дочь Бодрова провела закрытие фестиваля вместе с Юрием Колокольниковым.

О случившемся артистка сама рассказала на своей страничке в соцсетях. Мероприятие Ольга сравнила с волшебством, к которому ей «посчастливилось» быть причастной. Очевидцы отметили, что вела себя артистка совершенно свободно, блистала красотой и харизмой, чем напоминала своего знаменитого отца, пишет Teleprogramma.pro.

Девушку всё время сравнивают с Сергеем Бодровым. Поклонники отмечают, что внешностью Ольга на отца не похожа, но талант у неё от него. «Всё-таки что-то есть в движениях», «Продолжательница дела отца! Гордимся!», — пишут пользователи.

Сергей Бодров погиб при съёмках фильма «Связной» в Кармадонском ущелье. Вместе с ним погибли ещё 100 человек из киногруппы. Людей завалило сходом ледника, их искали несколько месяцев. Часть родственников оставались возле ущелья ещё два года, продолжая поиски и надеясь на чудо. Отец Сергея Бодрова вернулся домов со словами «надо растить детей», имея в виду внуков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перед тем как сошёл ледник в Кармадонском ущелье, актёр Сергей Бодров разговаривал по телефону с женой. В тот трагический день Бодров очень долго не мог попрощаться с супругой и тогда сказал ей: «Береги детей».