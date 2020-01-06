Дочь певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками Instagram фотографией, которая была сделана во время её выступления. Девушка недавно перенесла четвёртую операцию.
Плаксина выбрала жёлтое платье и повязала платок в стиле американской певицы Эрики Баду. Подписчики поздравили девушку с возвращением в шоу-бизнес.
В 2018 году Татьяна Плаксина упала с велосипеда в Коста-Рике, сломала челюсть в двух местах и лишилась пяти зубов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что единственная дочь российского шансонье Любови Успенской после очередной операции по восстановлению челюсти впала в депрессию.
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