Дмитрий Дибров ответил на вопрос, как стать миллионером

https://static.news.ru/photo/8f7ef0f6-9e2a-11ea-a7fb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров ответил на вопрос NEWS.ru о том, как стать миллионером.

Никак. Спросите у Дерипаски, он знает. А я не знаю, — сказал Дибров.

Журналист и телеведущий, режиссёр и продюсер, музыкант и актёр Дмитрий Дибров является одним из самых харизматичных ведущих на отечественном телевидении. За свою карьеру он успел побыть телеведущим различных проектов пяти федеральных каналов. Сейчас он работает на шоу «Кто хочет стать миллионером?», которое до этого вёл Максим Галкин. Однако тот без предупреждения покинул проект, и продюсеры обратились к Диброву.

Олег Дерипаска известен как российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Ранее он руководил объединённой компанией РУСАЛ и En+ Group. Его состояние оценивается в $4,6 млрд.

Ранее Дибров рассказал, какую пенсию получает от государства. По его словам, в месяц ему приходит 33 тысячи рублей. По мнению члена Академии российского телевидения, такой размер пенсии является справедливым.