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Как сообщают Telegram-каналы, Первый канал не может договориться с Ксений Собчак о размере зарплаты за ведение рейтингового ток-шоу «Пусть говорят». По последним данным, светская львица и ведущий программы Дмитрий Борисов договорились вести её поочерёдно, неделя через неделю.

В начале сентября Первый канал опубликовал проморолик с Ксенией Собчак. На этом видео она говорит по телефону о «предложении, от которого невозможно отказаться». Однако анонсированный выпуск так и вышел в эфир.

Телеведущая сообщила, что не знает причин, по которым программа с её участием заблокирована. По ей словам, причины задержки «не лежат в финансовой плоскости», писал News.ru.

Телеведущая накануне свадьбы вместе со своим супругом режиссёром Константином Богомоловым стали гостями передачи «Вечерний Ургант». Кроме того, гендиректор Первого канала Константин Эрнст был гостем на их свадебном торжестве. Все эти обстоятельства говорили о том, что Собчак всё-таки получит место в прайм-тайме главного телеканала страны, однако уже записанный выпуск с её участием так и не вышел в эфир.