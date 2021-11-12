Девушек Тимати уличили в том, что они «донашивают» одежду за его бывшими

Над девушками российского рэпера Тимати пошутили пользователи Сети. Как пишет Super.ru, поклонники заметили, что все бывшие артиста так или иначе повторяли наряды друг друга, возможно, он заставляет их «донашивать одежду» за своими предыдущими дамами сердца.

Подписчики, например заметили , что у Саши Дони костюм и платье, как у матери ребёнка Тимати Анастасии Решетовой. А Адель Вейгель, которая сходила с Тимати в кино в октябре, впору пришёлся полупрозрачный наряд Саши Дони.

Те же, кто не следит за жизнью артиста и его девушек, вообще считают, что они все на одно лицо, просто цвет волос меняют периодически.

Ранее фанаты российского рэпера заподозрили, что у него новый роман. По их мнению, певец отдыхает сейчас в Греции с моделью по имени Александра. Впрочем, он и сам подогревает интерес поклонников к своей личной жизни, выложив в Instagram фото с женской рукой, которая гладит его по лицу. Ещё недавно рэпер выходил на красные ковровые дорожки с победительницей шоу «Холостяк» на ТНТ Екатериной Сафаровой. Многие поклонники уже решили, что он наконец обрёл своё счастье после расставания с матерью его сына Анастасией Решетовой.