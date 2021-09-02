Фанаты выяснили, что Тимати встречается с копией Алёны Шишковой

Фанаты российского рэпера заподозрили, что у него новый роман. По их мнению, певец отдыхает сейчас в Греции с некой моделью по имени Александра. Впрочем, он и сам подогревает интерес поклонников к своей личной жизни, выложив в Instagram фото с женской рукой, которая гладит его по лицу.

Ещё недавно рэпер выходил на красные ковровые дорожки с победительницей шоу «Холостяк» на ТНТ Екатериной Сафаровой. Многие поклонники уже решили, что он наконец обрёл своё счастье после расставания с матерью его сына Анастасией Решетовой.

Но позднее выяснилось, что они с Екатериной тоже расстались и артист уехал на остров Миконос. Неизвестно, там ли он познакомился с Александрой, но по фотографиям в профиле девушки с той же локацией, что у Тимати, фанаты догадались, что они отдыхают вместе.

Внимательные поклонники нашли новую пассию Тимати по маникюру. Александра — украинская модель. Предполагаемые влюбленные несколько раз публиковали снимки из похожих мест, но свои отношения пока не афишируют.

Фанаты сразу же заметили сходство Александры с Алёной Шишковой, родившей певцу первую дочь. Девушка тоже стройна, у неё длинные светлые волосы.