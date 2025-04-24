«Денег нет — красоты нет»: фото исхудавшей Дубовицкой вызвало споры в Сети В Сети разгорелись споры из-за фото сильно похудевшей 81-летней Дубовицкой

Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости

Регина Дубовицкая

Пользователи соцсетей обратили внимание на свежую фотографию 81-летней телеведущей Регины Дубовицкой, которая давно не появлялась на публике. Снимок, на котором звезда выглядит заметно похудевшей, вызвал бурные обсуждения.

В комментариях интернет-пользователи высказывают разные мнения. По словам одних, с возрастом меняются все. Они напомнили, что для многих поклонников Дубовицкая всегда останется молодой и красивой. Другие высказались резче, заявив, что телеведущая не просто похудела, а «высохла», добавив, что возраст берет свое.

Деньги и большие деньги делают красоту. А когда их нет, то и красоты нет. Выглядит, как и должно быть, — оставила комментарий другая пользовательница.

Некоторые предполагают, что причиной перемен может быть не столько похудение, сколько возраст. Они считают, что Дубовицкая просто постарела. Часть пользователей выразила негодование из-за публикации фото пожилой телеведущей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист РСФСР Василий Ливанов сильно похудел и осунулся на фоне медикаментозной комы. По данным канала, у актера обнаружили «подозрительную опухоль». Представители и близкие артиста эту информацию пока не комментировали.