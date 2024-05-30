«Чтобы отец не подвел»: Успенская обратилась к детям Заворотнюк и Чернышеву Успенская обратилась к Чернышеву с просьбой не подводить детей

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Любовь Успенская

Российская певица Любовь Успенская обратилась к мужу умершей актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуристу Петру Чернышеву с просьбой не подвести оставшихся без матери детей. В беседе с журналистами на презентации нового альбома Юрия Киселева она отметила, что не сможет посетить церемонию прощания со звездой сериала «Моя прекрасная няня», поскольку ее не будет в стране, передает корреспондент NEWS.ru.

Что можно сказать... Дай Бог, чтобы эти дети были счастливы, чтоб они могли жить без тяжести, конечно, тяжесть предстоит, но чтоб они могли пережить и жить, помнить всегда. Мамочка, чтобы в сердце всегда была, и чтобы отец не подвел, — сказала исполнительница.

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая после продолжительной болезни. В 2019 году стало известно о том, что у Анастасии Заворотнюк после рождения третьего ребенка диагностировали рак головного мозга. С тех пор она не появлялась на публике и не давала комментариев прессе. Изредка о состоянии артистки также рассказывала ее дочь Анна.

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину в сериале «Моя прекрасная няня», в беседе с NEWS.ru назвала Анастасию Заворотнюк очень отзывчивым и трудолюбивым человеком.