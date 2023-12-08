Что известно о состоянии здоровья Агутина, будут ли концерты в Москве и СПб Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на тромб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Заслуженного артиста России Леонида Агутина экстренно увезли в больницу из-за тромба. Что известно о состоянии его здоровья, состоятся ли декабрьские концерты певца?

Что известно о состоянии здоровья Агутина

По информации Telegram-канала Mash, Леонид Агутин жаловался на сильные боли в конечности, осмотревший его врач поставил диагноз «тромбоз глубоких вен». По данным журналистов, 55-летнему музыканту предстоит медикаментозное лечение.

Где запланированы концерты Агутина в ближайшее время

Ближайшие концерты Леонида Агутина запланированы в Дубае (5 января), Санкт-Петербурге (1 марта), Нижнем Новгороде (14 марта) и Москве (27 июля).

Кроме того, у исполнителя должны пройти корпоративы, которые теперь под угрозой из-за состояния его здоровья.

Официальной информации об отмене выступлений пока не было.

Почему на Агутина подали в суд

В ноябре появилась информация о том, что суд в Москве взыскал с Леонида Агутина 123,5 тысячи рублей из-за долгов по коммунальным платежам в его столичной квартире. С иском в суд обратилась управляющая компания.

По данным Mash, исполнитель не платил взносы по капитальному ремонту и другим услугам с января 2020 года. За это время долг рос, а управляющая компания 2,5 года отправляла по адресу певца уведомления о необходимости оплатить услуги ЖКХ. В итоге коммунальщики обратились в суд, заседания которого прошли без присутствия Агутина.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Леонид Агутин

Какой бизнес Агутин откроет в Москве

Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне». Теперь через это ООО певец сможет открыть ресторан или бар, а также доставлять продукты.

У ООО «На сиреневой луне» также есть английская версия названия — ON THE LILIAC MOON LLC. Агутин стал совладельцем компании (33,3%).

В сфере деятельности указано сразу несколько направлений: главные — исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.

Совладельцами «На сиреневой луне» в равных долях стали Михаил Евграфов, управляющий московской концертной площадкой «ГлавClub», и Сергей Мельников, а также гендиректор концертного агентства «Мельница».

Что Агутин говорил про спецоперацию

После начала спецоперации Леонид Агутин вместе с супругой Анжеликой Варум покинул Россию. По данным Telegram-канала Mash, музыканты уехали в Израиль, а потом устроили тур по США.

После этого супруги вернулись на родину. Агутин стал выступать на отечественных площадках, но общественники требовали отменить его концерты.

Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о том, что Агутин и Варум якобы приняли участие в концерте в поддержку Украины. Тогда лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов потребовал исключить звездную пару из числа участников музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге.

Агутин написал Миронову по этому поводу и предложил политику «пожурить» собственную пресс-службу за предоставление фейков. Исполнитель подчеркнул, что он и Варум «никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ».

В пресс-службе музыканта также заявили журналистам, что организаторы концерта U For Ukraine использовали запись артистов, не проинформировав их об этом. В команде исполнителя отметили, что 20 марта, в день того мероприятия, Агутин и Варум выступали в Тюмени.

Кроме того, певец опровергал информацию о переезде, несмотря на неоднозначные высказывания про СВО в микроблоге.

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными», — комментировал музыкант ТАСС.

При этом, по информации СМИ, во время одного из выступлений Агутин заявил, что не поддерживает действия российских властей. Он призывал «остановить весь этот ужас».

Читайте также:

Жуткое ДТП, операция на лице, альбом: как сейчас живет певица Лада Дэнс

«Песня года», инфаркт и съемки в кино: как сейчас живет Игорь Николаев

«78»: Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом