Mash: Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве Mash: Леонид Агутин попал в больницу с тромбозом глубоких вен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Telegram-канал Mash сообщает об экстренной госпитализации в Москве народного артиста России Леонида Агутина. По данным канала, у певца образовался тромб в ноге.

По информации журналистов, 55-летний композитор жаловался на сильные боли в конечности, осмотревший его врач поставил диагноз тромбоз глубоких вен. Авторы канала утверждают, что музыканту сначала предстоит медикаментозное лечение, а ближайшие его концерты, намеченные на 3 января в Сочи и 5 января в Дубае, под угрозой отмены.

15 сентября певец Игорь Николаев был экстренно госпитализирован с инфарктом. Ему провели операцию по коронарному шунтированию артерии. Сообщалось, что проблемы с сердцем возникли еще в январе текущего года. Тогда ему поставили два стента, состояние стабилизировали. После лечения артист сократил количество выступлений, а концерты стал проводить только в Москве и области.

28 ноября стало известно о госпитализации после инфаркта Михаила Боярского. Сообщалось, что в Мариинскую больницу артиста доставили 27 ноября. Спустя сутки врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести из реанимации в обычную палату.