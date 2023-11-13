Агутин откроет бизнес в Москве после скандалов из-за позиции по СВО Mash: Агутин откроет ночной клуб после попыток отменить его концерты в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что российский певец Леонид Агутин планирует открыть в Москве ночной клуб под названием «На сиреневой луне». По данным канала, запуск нового бизнеса пройдет на фоне утихшего скандала с попытками отменить концерты артиста из-за его неоднозначной позиции по спецоперации.

Mash пишет, что соучредителями клуба стали сам Агутин, организатор концертов и фестивалей Сергей Мельников и директор Главclub Михаил Евграфов. По информации канала, у каждого будет по 33,3% доли в бизнесе.

Также авторы канала заявили, что после начала специальной военной операции на Украине Агутин вместе с женой Анжеликой Варум покинул Россию. По сведениям Mash, артисты уехали в Израиль, а затем устроили тур по Соединенным Штатам. После этого, уточнил канал, пара вернулась на родину и Агутин стал выступать на отечественных площадках, однако общественники требовали отменить его концерты.

Ранее сообщалось, что Агутин и Варум вложили гонорары за выступления в России в пять квартир в США стоимостью около $8,9 млн (примерно 827 млн рублей). Часть недвижимости звездная чета сдает в аренду, а в некоторых апартаментах музыканты останавливаются сами во время заграничных визитов.