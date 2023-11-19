Mash: на Леонида Агутина подали в суд из-за долгов Mash: суд взыскал с Агутина 123,5 тысячи рублей за долги по ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Telegram-канал Mash сообщает, что суд в Москве взыскал с российского певца Леонида Агутина 123,5 тысячи рублей из-за долгов по коммунальным платежам в его столичной квартире. По данным канала, с иском в суд обратилась управляющая компания.

Mash пишет, что Агутин не платил взносы по капитальному ремонту и другим услугам с января 2020 года. По информации канала, за это время долг рос, а управляющая компания 2,5 года отправляла по адресу певца уведомления о необходимости оплатить услуги ЖКХ. В публикации канала уточняется, что в итоге коммунальщики обратились в суд, заседания которого прошли без присутствия Агутина.

Ранее стало известно, что исполнитель планирует открыть в Москве ночной клуб под названием «На сиреневой луне». Соучредителями клуба стали сам Агутин, организатор концертов и фестивалей Сергей Мельников и директор Главclub Михаил Евграфов. У каждого будет по 33,3% доли в бизнесе.

Mash писал, что запуск нового бизнеса артиста пройдет на фоне утихшего скандала с попытками отменить концерты артиста из-за его неоднозначной позиции по спецоперации. После начала СВО Агутин вместе с женой Анжеликой Варум покинул Россию. По сведениям Mash, артисты уехали в Израиль, а затем устроили тур по Соединенным Штатам. После этого, уточнил канал, пара вернулась на родину и Агутин стал выступать на отечественных площадках, однако общественники требовали отменить его концерты.