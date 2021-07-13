Бывший муж Пугачёвой Александр Стефанович умер от коронавируса

Бывший муж Аллы Пугачёвой режиссёр Александр Стефанович умер в возрасте 76 лет. Он болел коронавирусом, сообщает Telegram-канал Baza.

В сообщении сказано, что в последнее время бывший супруг певицы лежал в реанимации больницы имени Бахрушиных с обширным поражением лёгких.

В клинику Стефанович был доставлен на минувшей неделе. У него было диагностировано состояние средней степени тяжести и 50% поражения лёгких.

Стефанович был мужем Пугачёвой с 1977 по 1981 год. С 1970 года он работал режиссёром на киностудии «Мосфильм». Экс-супруг Примадонны писал сценарии для фильмов, в частности сценарий к фильму «Пена» по пьесе Сергея Михалкова. Он работал над такими картинами, как «Начни сначала», «Душа», «Осенний блюз» и другие.

Ранее сообщалось, что российской певице Алле Пугачёвой 15 апреля исполнилось 72 года. Поклонники не устают восхищаться её талантом и стилем, а также красотой и привлекательностью. На счету артистки пять браков и несколько бурных романов.