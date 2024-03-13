«Попал в струю»: бывший муж Пугачевой о SHAMAN Продюсер Болдин назвал SHAMAN «социальным героем»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шаман

Продюсер и бывший супруг Аллы Пугачевой Евгений Болдин заявил, что считает певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) «социальным героем». В комментарии NEWS.ru он выразил мнение, что артист дает стране и слушателям то, что сейчас необходимо.

SHAMAN тоже мне нравится. Он нашел свое амплуа — я русский и за русских. Это сегодня в тему дня, нужно стране. Он не только хороший певец, но еще и социальный герой, с песнями выступил как раз в защиту нашей страны и в поддержку российского народа. Социальное явление имеет большое значение в репертуаре каждого певца. Почему песня становится популярной? Потому что она цепляет текстом, музыкой, образами, которые создает. Вот он все понял и попал в струю, — высказался собеседник.

Ранее SHAMAN выступил на концерте в «Крокус Сити Холле» в Москве в новом образе. Музыкант вышел на сцену с длинными волосами и заявил, что «продлевает» Международный женский день. Помимо парика, на артисте также были черный пиджак со стразами и облегающие штаны.

В новом имидже SHAMAN исполнил две песни, после чего снял парик и продолжил концерт в привычном для зрителей образе. По словам певца, артист всегда должен удивлять публику. В Сети внешний вид певца вызвал бурные обсуждения: часть зрителей поприветствовала перемены в SHAMAN, а другим не понравилась «женственная» прическа исполнителя.