https://static.news.ru/photo/dd9c58d4-3d0c-11ea-b2ef-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Шевыркова Фото: elizavetabasharova/instagram.com

Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета Шевыркова сообщила, что слухи о её воссоединении с экс-супругом не являются достоверными. Об этом она заявила в интервью изданию StarHit.

Мы живём раздельно. И отдыхаем мы, соответственно, тоже не вместе. Возможно, Марату бы хотелось, чтобы всё было так, как он говорит. Ещё одного шанса я ему уже не дам. Другого мужчины рядом со мной пока нет — сердце свободно, — сказала Шевыркова.

Ранее Марат Башаров заявил о том, что вновь проживает вместе с бывшей женой и их общим ребёнком.

Как писал NEWS.ru, Марат Башаров признался, что больше всего на свете он хочет помириться со своей последней женой. Елизавета Шевыркова ушла от него после избиения, забрав их сына Марселя.