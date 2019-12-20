Бывшая девушка Егора Крида и самая высокооплачиваемая модель Instagram Виктория Одинцова выходит замуж за казахского миллионера Димаша Адилета. Сын бизнесмена Адилета Кожабергенова и актрисы Валентины Дурумбетовой сделал 26-летней модели предложение на совместном отдыхе в швейцарских Альпах на горнолыжном курорте Кранс-Монтана.
Видео романтического момента Димаш Адилет опубликовал на своей странице. Он становится перед бывшей девушкой Егора Крида на колено и протягивает ей кольцо.
У поклонников Одинцовой неожиданная новость вызвала противоречивые эмоции. Одни были рады, что модель из клипа Егора Крида «Мне нравится» нашла своё счастье, другие завидовали. «Ряды крупных холостяков редеют», пришли к выводу подписчики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Виктория Лопырёва прозрачно намекнула о том, что скоро выйдет замуж. В своём микроблоге в Instagram Виктория показала, как выбирает свадебное платье.