https://static.news.ru/photo/075c988e-2474-11ea-b59b-fa163e074e61_660.jpg Виктория Одинцова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая девушка Егора Крида и самая высокооплачиваемая модель Instagram Виктория Одинцова выходит замуж за казахского миллионера Димаша Адилета. Сын бизнесмена Адилета Кожабергенова и актрисы Валентины Дурумбетовой сделал 26-летней модели предложение на совместном отдыхе в швейцарских Альпах на горнолыжном курорте Кранс-Монтана.

Видео романтического момента Димаш Адилет опубликовал на своей странице. Он становится перед бывшей девушкой Егора Крида на колено и протягивает ей кольцо.

Она сказала «да», — гласит подпись к публикации.

На ещё одном видео пара веселится, смотрит кино в романтической атмосфере, Вики и Димаш лепят снеговиков и нежно смотрят друг на друга.

У поклонников Одинцовой неожиданная новость вызвала противоречивые эмоции. Одни были рады, что модель из клипа Егора Крида «Мне нравится» нашла своё счастье, другие завидовали. «Ряды крупных холостяков редеют», пришли к выводу подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Виктория Лопырёва прозрачно намекнула о том, что скоро выйдет замуж. В своём микроблоге в Instagram Виктория показала, как выбирает свадебное платье.