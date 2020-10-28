Бузова опровергла роман с Соловьёвым сюрпризом матери Манукяна

https://static.news.ru/photo/6fbc5ae4-199d-11eb-acb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская телеведущая и певица, участница нового сезона «Ледникового периода» Ольга Бузова устроила неожиданный сюрприз матери своего бойфренда Давида Манукяна, чем опровергла слухи о том, что разорвала с ним отношения и ушла к фигуристу Дмитрию Соловьёву.

Мать Давида Манукяна Анна накануне отметила свой день рождения, на празднование пришла и Ольга Бузова, которая преподнесла ей огромный букет из розовых роз. В сториз в своём Instagram Бузова разместила несколько видео с поздравлением Анны Манукян и призналась, что ей всегда очень приятно делать подарки.

Кроме букета Бузова и Манукян подарили имениннице красивую сумку бежевого цвета.

Поздравляем именинницу! Так приятно делать подарки, — подписала эти видео Бузова.

Как сообщал NEWS.ru ранее, поклонники Ольги Бузовой заподозрили её в том, что она разорвала отношения с Давидом Манукяном. В начале сентября Ольга Бузова опубликовала видео с романтического вечера со своим возлюбленным Давидом Манукяном, чем доказала, что они всё ещё вместе.

Однако позднее поклонники Бузовой заметили, что она начала удалять из Instagram фотографии, на которых она позирует с Манукяном. Сам блогер позднее признал, что в их отношениях «всё нормально», хотя в данный момент он просто хочет «пожить своей жизнью».