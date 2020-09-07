Бузова показала фанатам, что она всё ещё с Манукяном

https://static.news.ru/photo/184711ca-f16e-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpg ОЛьга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ольга Бузова опубликовала видео с романтического вечера со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Пара отметила годовщину с начала отношений.

На одном из роликов ведущая и рэпер едут в лифте, Манукян обнимает и целует ведущую телестройки. Та всем свои видом показывает, что рада этому.

Видео появилось на фоне слухов о расставании Бузовой с Манукяном. Годовщину пара отмечала в шикарном ресторане, где блогер поздравил экс-участницу «Дома-2» и вручил ей большой букет роз и подарок, о котором Бузова не стала рассказывать подписчикам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная певица Ольга Бузова и её возлюбленный Давид Манукян решили провести выходные в подмосковном отеле. Светская львица сразу же опубликовала несколько фотографий. Однако фанаты не узнали звезду.