Бузова показала фанатам, что она всё ещё с Манукяном

Ольга Бузова опубликовала видео с романтического вечера со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Пара отметила годовщину с начала отношений.
На одном из роликов ведущая и рэпер едут в лифте, Манукян обнимает и целует ведущую телестройки. Та всем свои видом показывает, что рада этому.
Видео появилось на фоне слухов о расставании Бузовой с Манукяном. Годовщину пара отмечала в шикарном ресторане, где блогер поздравил экс-участницу «Дома-2» и вручил ей большой букет роз и подарок, о котором Бузова не стала рассказывать подписчикам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная певица Ольга Бузова и её возлюбленный Давид Манукян решили провести выходные в подмосковном отеле. Светская львица сразу же опубликовала несколько фотографий. Однако фанаты не узнали звезду.
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