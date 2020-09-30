Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Бузовой

https://static.news.ru/photo/88f2e946-03aa-11eb-a72e-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогер ответил на вопрос о расставании с Бузовой, что «всё нормально» и он просто хочет «пожить своей жизнью». Поклонники Бузовой ранее заметили, что она удалила из своего Instagram все совместные с Манукяном фотографии, отмечает «Комсомольская правда».

И если слова блогера о расставании с Бузовой ещё можно трактовать двояко, то вот насчёт «своей жизни» ему есть чем привлекать новых поклонников. Манукян стал уже своим в российском шоу-бизнесе после дуэта с Филиппом Киркоровым.

Как сообщал NEWS.ru, слухи о расставании Манукяна и Бузовой ходят уже не первый месяц. В начале сентября Ольга Бузова опубликовала видео с романтического вечера со своим возлюбленным Давидом Манукяном, чем доказала, что они всё ещё вместе.