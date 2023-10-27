Буланова раскрыла, общается ли сын с ее экс-супругом Радимовым Буланова заявила, что не знает ничего об общении сына с ее экс-супругом

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова заявила в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что не возражает против встреч ее 16-летнего сына с отцом Владиславом Радимовым. Сама она со вторым мужем не общается после развода, уточнила артистка. Буланова добавила, что никогда не обсуждает с сыном его общение с отцом.

Со своим вторым мужем я отношения не поддерживаю. У меня никаких вопросов к нему не возникает [по поводу общего сына], нет необходимости с ним общаться. Сын — мальчик умный, рассудительный, понимающий, и я его спокойно отпускаю к отцу, ведь он его отец. Никогда в жизни не думала о том, чтобы настраивать его против, — рассказала Буланова NEWS.ru.

Она добавила, что не знает, насколько часто ее сын и Радимов видятся и о чем говорят. По ее словам, они с ребенком не обсуждают эту тему.

Он со мной делится, рассказывает о своей жизни и проблемах. Я это очень ценю и стараюсь так себя вести, чтобы не спугнуть и не потерять его доверие, — поделилась певица.

В 2016 году Буланова развелась с Владиславом Радимовым из-за его неверности. В июне 2023 года певица вышла замуж в третий раз за бывшего теннисиста и бизнесмена Валерия Руднева из Москвы, который младше ее на 19 лет.