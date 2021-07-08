Прогулка Булановой с 33-летним спортсменом попала на видео

Российская певица 52-летняя Татьяна Буланова, судя по всему, состоит в отношениях с 33-летним спортсменом Валерием Рудневым из Санкт-Петербурга. Видео с их совместной прогулки опубликовал портал Super. Издание в своём Telegram-канале отметило, что ролик сняли знакомые звезды.

По информации журналистов, Руднев завязал с большим теннисом и сейчас занимается предпринимательством, а с Булановой они встречаются около года. На кадрах он поднимает Буланову на руки под одобряющий смех окружающих. Судя по видео, влюблённые отдыхали на яхте или пароходе.

Накануне Буланова в разговоре с журналистами рассказала, как узнала о том, что её бывший муж, футболист Владислав Радимов, ей изменяет. По словам исполнительницы, однажды ей позвонил знакомый и призвал как можно скорее включить телевизор. Певица вняла совету и узнала из эфира, что спортсмен завёл любовницу на стороне. Как выяснилось, ещё одной женщиной Радимова была инструктор по фитнесу Ирина Яковлева.