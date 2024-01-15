«Будет оправдываться»: музыкальный критик о будущем Галкина за границей Критик Бабичев: Галкин постарается оправдаться за отмену концертов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) постарается оправдаться перед публикой за отмену концертов в некоторых странах из-за антироссийских высказываний, предположил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, артист продолжит «гнуть свою линию» и выступать там, где ему позволят.

Я с уверенностью могу сказать, что Галкин постарается оправдаться перед публикой, напишет новый материал, в котором резко и колко отреагирует на отмены концертов и штрафы. Ничего иного ему не остается. Промолчать в данной ситуации означает проиграть, по его мнению, — сказал Бабичев.

Как объяснил критик, страны, в которых у Галкина возникли проблемы с проведением концертов, получают множество дотаций от российских граждан. В число этих стран входят Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Бабичев считает, что власти этих государств не хотят ссориться с Россией и поэтому отменяют выступления шоумена.

Полагаю, что власти не хотят ссориться с Россией, поэтому отменяют выступления комика. Кроме того, в этих странах есть довольно строгая цензура и органы серьезно относятся к публичным выступлениям знаменитостей. Раз человек является комиком, то должен двигаться в этом направлении, а политические вопросы оставить экспертам, — высказался он.

Ранее стало известно об отмене двух концертов Галкина в Таиланде. Выступления должны были состояться в курортных городах Паттайя и Пхукет 24 и 25 января соответственно. Отмечалось, что местные власти жестко реагируют на политические высказывания артистов во время выступлений.